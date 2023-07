Najtańsze mieszkania i domy w Warszawie. Na tych ulicach warto kupować. Ceny zdecydowanie poniżej średniej

Na drugim miejscu pośród najdroższych dzielnic Warszawy znajduje się Wilanów, gdzie cena 1 m² mieszkania wynosi 15333zł – o 2933zł więcej niż w mieście ogółem.

Na trzecim miejscu jest dzielnica Żoliborz. Cena za m² mieszkania wynosi tu 15271 zł zł, o 2871zł więcej od średniej ceny 1 m² w mieście.

- Czas aktywności oferty na rynku to liczba dni, jaką średnio musimy poczekać, aż mieszkanie się sprzeda. W tym miesiącu taka liczba dla Warszawy to 109 dni. W porównaniu z zeszłym miesiącem czas aktywności oferty na rynku spadł. W ubiegłym miesiącu wynosił on 113 dni. Najszybciej mieszkania sprzedają się w rejonie dzielnicy Wawer – szacowany czas aktywności oferty na rynku wynosi tutaj 89 dni. Najdłużej na sprzedaż mieszkania poczekamy z kolei w okolicy dzielnicy Rembertów gdzie szacowany średni czas aktywności oferty na rynku wynosi aż 138 dni - informują eksperci z Sonar Home.