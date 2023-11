Narkotyki na Brzeskiej. Dwa zatrzymania jednej nocy. "Segregowali narkotyki"

O ogromny problemie z handlarzami narkotyków przy ul. Brzeskiej piszemy od kilku tygodni. O tym jak wygląda cały proceder pisaliśmy w tym artykule. Oto fragment: "Podchodzi się do chłopaczka, który tam stoi i mówi się: „chciałbym kupić”. Odpowiada, że w takiej, a takiej bramie będą czekać. Chłopak ma małe urządzenie, którym daje cynk, że zaraz będzie klient. Idzie się w bramę, tam jest domofon. Stoi tam kolejny „stójkowy” i wpuszcza delikwenta. Dalej na klatce schodowej jest stoliczek. Wszystko rozłożone i ładnie popakowane w sreberka" - opowiadała nam informatorka.

Sprawa stała się na tyle głośna, że na spotkaniu z mieszkańcami odniósł się do niej Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że na ul. Brzeskiej, w okolicach Bazaru Różyckiego jest niebezpiecznie. - Wiem, że jest to miejsce newralgiczne. Sam po nocach się tam nie szlajam, zdaję sobie sprawę, że sytuacja bezpieczeństwa w tym miejscu jest wyjątkowa. Policja też zdaje sobie z tego sprawę, nawet jeśli kilku handlarzy narkotyków zostanie zatrzymanych, to pojawiają się zaraz nowi – uważa prezydent.