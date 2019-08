"Nauczyciel potrzebny od zaraz". W Warszawie brakuje blisko 4 tys. pedagogów. Miasto oferuje specjalne szkolenia

Miasto uruchomiło kolejną odsłonę kampanii "Praca szuka nauczyciela". Program ma zachęcić pedagogów do pracy w stołecznych szkołach. W tej chwili w warszawskich placówkach czeka ok. 3,9 tys. wolnych etatów. W opinii ratusza - to efekt rządowej reformy (przez władze Warszawy nazywanej deformą) edukacji. Szczegóły w artykule poniżej.

Nauczyciele w Warszawie. Brakuje młodych pedagogów Na chwilę obecną w warszawskich przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych pracuje ok. 30 tys. nauczycieli. W opinii władz miasta - kadra jest dobra i doświadczona, ale się starzeje. Okazuje się, że zaledwie 4,5 tys. nauczycieli nie ukończyło jeszcze 30. roku życia. Stażyści stanowią raptem 5,8 proc. warszawskich pedagogów. Zdecydowaną większość (ok. 40 proc.) stanowią nauczyciele dyplomowani. Za nimi znajdziemy nauczycieli mianowanych i kontraktowych - 27 proc. zatrudnionych. 16 milionów złotych na szkolenie nauczycieli "Praca szuka nauczyciela" to miejska kampania zachęcająca do podjęcia pracy w zawodzie. Stołeczny ratusz oferuje rozmaity pakiet szkoleń stworzony z myślą o przyszłych . Przygotowano dla nich ponad 880 godzin bezpłatnych warsztatów i wykładów finansowanych z budżetu miasta. W sumie na ten cel przeznaczono 16 mln złotych. Zajęcia dla młodych ochotników odbywają się w takich placówkach jak Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń czy Akademia Młodego Nauczyciela. Program obejmuje min.: szkolenia wspomagające start w zawodzie nauczyciela i porady prawne

warsztaty medyczne ("Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w szkole?", "Porozumienie bez przemocy", "Depresja u dzieci i młodziećy")

kursy doszkalające ("By lekcja była efektywna i twórcza", Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela") WCIES prowadzi darmowe szkolenia dla nauczycieli w czasie ich całej kariery zawodowej. Organizowane są także bezpłatne kursy wspomagające warsztat metodyczny dla pracowników uczelni zamierzających podjąć współpracę ze szkołami - informują władze stolicy. Jakich nauczycieli brakuje? Wśród 4 tys. wakatów w warszawskich szkołach brakuje nauczycieli właściwie o każdej podstawowej specjalizacji. Na swoich wykładowców czekają tak istotne przedmioty, jak: język polski, język angielski, matematyka czy praktyczna nauka zawodu. Ponadto mile widziani są specjaliści w dziedzinach: historii

geografii

biologii

fizyki

chemii

wychowania fizycznego Największe zapotrzebowanie notuje się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W tego rodzaju placówkach brakuje kolejno 1,7 i 1,4 tys. nauczycieli. Pozostałe sześćset wakatów znajdą pedagodzy przedszkolni, a 400 wolnych miejsc oczekuje na pedagogów specjalnych. Informacje o możliwych miejscach pracy i zapotrzebowaniu na nauczycieli w poszczególnych placówkach można znaleźć w Banku Rezerw Kadrowych na stronie WCiES.