Niebezpieczne przejazdy kolejowe w Warszawie przejdą metamorfozę. Miejsca grozy w końcu będą bezpieczne

Bezpieczniej na przejazdach kolejowych w Warszawie

W ramach projektu wartego ok. 18 mln zł usprawniona zostanie komunikacja na przejściu dla pieszych na wysokości ulic Naczelnikowskiej i Radzymińskiej. Prace, które według planu mają zostać sfinalizowane do końca 2025 roku wykona firma KOMBUD. Główne cele inwestycji to zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz usprawnienie komunikacji pieszej i drogowej.

Jednym z kluczowych efektów prac będzie usprawnienie komunikacji pieszej na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Naczelnikowskiej/Radzymińskiej w Warszawie. Tam znajdują się tory linii prowadzącej z Warszawy Wileńskiej w kierunku Ząbek i Wołomina. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują tam nowy chodnik o długości 30 metrów i szerokości 2 metrów, który ułatwi mieszkańcom bezpieczne przekraczanie torów między ulicą Naczelnikowską a Radzymińską. Zainstalowane zostanie również nowe oświetlenie, co ułatwi poruszanie się po zmroku. Powstaną nowe rogatki oraz sygnalizacja świetlna ostrzegą przed nadjeżdżającym pociągiem, co zwiększy bezpieczeństwo przejścia. Prace obejmą również drugi pobliski przejazd kolejowo-drogowy na ul. Kosmowskiej. Zaplanowano wymianę oświetlenia oraz montaż monitoringu.