Niebezpieczne zdarzenie na Mazowszu. Pijany kierowca jechał na samej feldze. 32-latek wiózł trójkę małych dzieci i ich matkę Redakcja Warszawa

32-latek nie chciał zatrzymać się do kontroli drogowej. Policjanci zajechali mu drogę i zmusili do zatrzymania. W trakcie interwencji kierowca był agresywny. Okazało się, że nie posiadał prawa jazdy i miał 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przewoził autem trójkę małych dzieci. W pojeździe była też ich matka, która również była pijana. Zdarzenie miało miejsce w rejonie miejscowości Sadykierz na Mazowszu.