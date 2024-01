Niebezpieczny wypadek na Mazowszu. 15-latka kierująca hulajnogą elektryczną wjechała pod samochód. Dziewczyna trafiła do szpitala

Zziębnięty 28-latek wszedł na teren jednej z posesji w Rogowie-Folwark i poprosił o wezwanie policji. Okazało się, że od dwóch dni szedł on pieszo do swojego domu w Łomży, gdyż nie miał pieniędzy na…

Ważny apel policji

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.