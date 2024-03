Niebezpieczny wypadek na Mazowszu. Kierowca potrącił 12-latkę i uciekł z miejsca zdarzenia. Dziewczynka trafiła do szpitala Michał Mieszko Skorupka

Policja apeluje do świadków zdarzenia Aleksy Witwicki

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek 26 marca w miejscowości Gorysze. Około godziny 18:45 potrącona została tam 12-latka. Dziewczynka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala, natomiast kierowca pojazdu odjechał z miejsca. Mundurowi apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje w sprawie zdarzenia lub tożsamości poszukiwanego kierowcy, o pilny kontakt.