Niedziele handlowe w grudniu. Jak sprawnie i z głową zaplanować świąteczne zakupy?

Zrób to przed świątecznymi zakupami:

Przygotuj listę potraw, które przyrządzisz na święta. Rozpisz też potrzebne składniki.

Przygotuj listę innych artykułów spożywczych: napoje, owoce, słodycze, alkohol.

Przygotuj listę potrzebnych środków czystości i innych domowych artykułów, np. ozdób.

Przygotuj listę prezentów

Zaplanuj świąteczną garderobę.

Jak zaplanować świąteczne zakupy?

Zakupy bez nerwów

Okres przed świętami to czas, który niejednemu z nas spędza sen z powiek. Początek grudnia to dobra okazja, aby zacząć załatwiać przedświąteczne sprawy. Szukanie prezentów, przygotowanie wigilijnego menu i wybranie świątecznej kreacji - to pochłania masę czasu. Warto więc nie zwlekać z zakupami na ostatnią chwilę. Aby uniknąć kolejek i tłoku ludzi, podejdź do sprawy strategicznie. Zaplanuj zakupy, rozłóż je w czasie, a przede wszystkim podziel na te, które możesz zrobić w internecie oraz na te, których dokonasz jedynie w sklepach stacjonarnych.

Zanim pójdziesz na zakupy

Przed tym, jak ruszysz na zakupy, zrób odpowiednie rozeznanie. Najlepiej, gdy znajdziesz miejsce, w którym za jednym zamachem zrobisz większą część zakupów. Dowiedz się, gdzie znajdują się interesujące Cię sklepy i czy na pewno dostaniesz w nich to, czego szukasz. Galerie handlowe, np. Atrium Reduta w Warszawie udostępnia stronę internetową, na której można sprawdzić nie tylko listę i dokładną lokalizację sklepów, ale też promocje, jakie dane marki oferują każdego dnia. To pozwala zaoszczędzić masę czasu oraz skorzystać z atrakcyjnych rabatów. TUTAJ możesz sprawdzić, jak to działa.

Który dzień jest najlepszy na zakupy?

W który dzień najlepiej wybrać się na duże zakupy? Zdecydowanie najmniej zamieszania w sklepach jest w godzinach porannych. W pierwsze dni tygodnia nie ma też tłumów, więc na spokojnie możesz zobaczyć wszystkie produkty i szybko zapłacić przy kasie. Unikaj robienia zakupów wieczorami, bo wówczas galerie wypełnione są po brzegi. Podobnie jest w weekendy. Sprawdź też, które niedziele w grudniu są handlowe. W tym miesiącu w aż trzy niedziele nie będzie obowiązywał zakaz handlu. Zakupy zrobimy 15, 22 i 29 grudnia.

Świąteczne zakupy z dzieckiem?

Wyjście na świąteczne zakupy z dzieckiem? Dla wielu rodziców taka wyprawa jest prawdziwym wyzwaniem, szczególnie, gdy w sklepach trwa przedświąteczne szaleństwo. Centrum handlowe Atrium Reduta w Warszawie wyszło rodzicom naprzeciw i przygotowało wyjątkową Strefę Zabawy al.to dla rodzin. Szczegóły znajdziesz TUTAJ.