Niezwykła wystawa plakatów w Warszawie. W Fabryce Norblina za darmo zobaczymy kolekcję z lat 20. i 30. XX wieku

- Zbieżność nazwisk Stefana i właścicieli dawnych zakładów Norblin, Bracia Buch i T. Werner nie jest przypadkowa. Jego ojciec, Stanisław Ignacy Norblin z fabryką platerów i wyrobów brązowniczych założoną przez swojego stryja Wincentego, związany był przez większość swojego życia. W latach 1893-1902 kierował od strony technicznej Fabryką już pod nazwą Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych Norblin, Bracia Buch i T. Werner w Warszawie. Stefan nie wykazywał jednak zainteresowania produkcją ani biznesem. Bliżej mu było za to do prapradziadka Jana Piotra Norblina de la Gourdaine’a, znakomitego malarza, rysownika i grafika końca XVIII wieku. Być może po nim nawet odziedziczył swój artystyczny talent i mimo, że przez jakiś czas – pod naciskiem ojca – studiował na Akademii Handlowej w Antwerpii, to ostatecznie oddał się zamiłowaniu do sztuki – mówi Artur Setniewski, dyrektor Muzeum Fabryki Norblina.