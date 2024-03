Nowa galeria handlowa na Mazowszu. Będzie mieć 5000 m2 i duży parking. Pierwszy taki obiekt w regionie

- Galeria powstanie w południowej części miasta, przy drodze krajowej prowadzącej w stronę Lipska. To część Zwolenia, która do tej pory nie była zbyt mocno zagospodarowana. Jako samorząd bardzo się cieszymy z realizacji tej inwestycji z kilku powodów. Na pewno będzie to duże udogodnienie dla mieszkańców, którzy będą mieli wszystkie sklepy w jednym miejscu, ponieważ do tej pory w całym powiecie nie było takiej galerii. Będą też nowe miejsca pracy. Rozmawialiśmy z deweloperem i zatrudnienie ma znaleźć około siedemdziesiąt osób. Taka galeria to też dodatkowe wpływy do budżetu gminy z podatków, co można wykorzystać na dalszy rozwój - wylicza Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.