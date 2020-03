Nowa stacja Veturilo w Warszawie. Mordor wzbogacił się o 15 nowych stojaków

Nowa stacja znajduje się przy ul. Konstruktorskiej 12/12A pomiędzy dwoma budynkami kompleksu biurowego Park Rozwoju. Do dyspozycji mieszkańców jest 15 stojaków. Wraz ze stacją oddano do użytku 10 nowych rowerów.

– Ekologiczne środki transportu zyskują coraz większą popularność wśród najemców. Wychodząc naprzeciw tym trendom zdecydowaliśmy się na zlokalizowanie nowej stacji rowerów miejskich w Parku Rozwoju. Dbamy o środowisko i wspieramy aktywny tryb życia pracowników. W naszym kompleksie mamy już szereg udogodnień dla rowerzystów, m.in. specjalne szatnie, prysznice, dzięki czemu korzystanie ze stacji będzie dla nich bardzo wygodne – mówi Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP.

CZYTAJ TAKŻE: Veturilo na Warszawskiej Karcie Miejskiej? Radny chce połączyć systemy i wprowadzić darmowe przejazdy w godzinach szczytu

Każda kolejna stacja Veturilo w Mordorze jest o tyle cenna, że wielu pracowników wciąż dojeżdża do pracy samochodami. Ten, kto choć raz próbował zaparkować w tej okolicy wie, że od pewnej godziny jest to po prostu niewykonalne. Im więcej rowerów do wypożyczenia i im więcej stacji, tym większa szansa, że kolejne osoby zdecydują się na skorzystanie z tego środka transportu, by dostać się do pracy i potem do domu.

1 marca ruszył kolejny sezon Warszawskiego Roweru Publicznego. W samej Warszawie znajduje się blisko 400 stacji, na których znajduje się od kilku do nawet ponad 30 rowerów. Łącznie jest ich 5792.