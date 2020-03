Veturilo na Warszawskiej Karcie Miejskiej? Radny chce połączyć systemy i wprowadzić darmowe przejazdy w godzinach szczytu

Warszawski radny Krystian Dominik Suchecki zaproponował, aby Warszawska Karta Miejska została wzbogacona o dodatkową usługę transportową, czyli o wypożyczanie rowerów miejskich Veturilo. Jak podkreśla radny, rośnie liczba osób, które korzystają z transportu miejskiego. W ubiegłym roku z komunikacji miejskiej w Warszawie i aglomeracji skorzystało prawie 1,2 mld osób. To o 40 mln więcej, niż dwa lata temu. Coraz częściej tabor miejski jest przeładowany, szczególnie w godzinach szczytu i nie każdy zdoła wejść za pierwszym razem do autobusu, tramwaju czy wagonu metra. Opcja wypożyczenia roweru miejskiego w ramach Warszawskiej Karty Miejskiej miałaby zachęcić warszawiaków do korzystania z jednośladów. - Część osób, która zdecyduje się na dojazdy do pracy/szkoły/domu rowerem Veturilo pomoże innym pasażerom, odciążając niektóre zatłoczone linie - tłumaczy radny Krystian Dominik Suchecki. I dodaje, że podczas ostatniej Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy złożył interpelację w tej sprawie. Teraz pozostaje czekać na odpowiedź miasta.

Darmowe Veturilo w godzinach szczytu

Warszawiaków zainteresował pomysł radnego, ale nie do końca wiedzą, jak miałoby to wyglądać w praktyce. - Mam kartę to jadę za darmo ile chce? To przecież nikt już by rowerów nie oddawał. Bo po co. Co i kto by na tym zyskał? - pytają mieszkańcy stolicy. Radny podaje przykładowe działania systemu. Jego zdaniem można przyjąć ograniczenia godzinowe na korzystanie z roweru Veturillo w ramach WKM. - Można przypisać np. 5 darmowych godzin w tygodniu dla osób które mają WKM lub przypisać darmowe godziny za wypożyczenie w godzinach szczytu - mówi radny.

Dziewiąty sezon Veturilo

1 marca rozpoczął się dziewiąty sezon Veturilo. Do końca listopada można wypożyczać dokładnie 5792 rowerów, które znajdują się w 398 stacjach. Podczas przerwy sezonowej wszystkie jednoślady przeszły przegląd techniczny oraz dokonano niezbędnych napraw i wymiany uszkodzonych elementów, co oznacza, że rowery wrócą na ulice w bardzo dobrym stanie.