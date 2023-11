Nowa wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie. Szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy

Wystawa dostępna jest w ramach biletu do Galerii Arcydzieł. Jednocześnie przypominamy, że Przez cały listopad zupełnie za darmo można zwiedzać królewskie rezydencje. W akcji organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bierze udział m.in. Zamek Królewski w Warszawie. W listopadzie Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej oferuje w wybranych godzinach bezpłatne wejście na wystawy stałe.

Od wtorku do niedzieli w godz. 14.00 - 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00) obowiązuje bezpłatny wstęp na Trasę Królewską w tym: do Apartamentu Wielkiego i Królewskiego oraz Sal Sejmowych. Darmowe jest również zwiedzanie wystawy „Pocztówki z widokiem na Zamek”, obejmującej ponad 300 pocztówek przedstawiających wygląd Zamku – jego bryłę, wnętrza i najbliższe otoczenie – od końca XIX w. po współczesność, a także wejście na pokaz obrazu Tycjana „Portret młodzieńca”. Opisywana przez nas wystawa jest wystawą czasową, więc trzeba zakupić na nią bilet.

Początek ery nowożytnej to czas, kiedy kultura rycerska ustępuje miejsca logice skuteczności, którą wcielały nowoczesne armie zaciężne. Stopniowo zmienia się wówczas nie tylko rynsztunek, ale i sposób prowadzenia wojen, a także etos, myśl strategiczna czy status społeczny osób związanych z wojną. Rycerza zastępuje żołnierz. Dobór eksponatów ilustruje to zjawisko i pozwala je lepiej zrozumieć. Na wystawie zobaczyć można uzbrojenie ochronne, broń białą, neurobalistyczną i palną oraz poznać ich tajniki technologiczne – zarówno sposób działania, jak i proces wytwarzania. Nie zabrakło pistoletów, strzelb czy kuszy. Są zbroje, szable, karabele i inne wyroby z tego okresu. Nie mniej istotne są walory estetyczne eksponatów, ponieważ broń w dawnych wiekach pełniła także funkcje dekoracyjne, niejednokrotnie stając się dziełem sztuki. Widać to chociażby po ich rękojeściach.

Dwa spośród najważniejszych eksponatów – zbroja Mikołaja Radziwiłła Rudego i zbroja Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki – zostały sprowadzone z Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. Hełm typu salada, wykonany w Mediolanie przez płatnerską rodzinę Missaglia, został wypożyczony ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Cześć eksponatów pochodzi ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie oraz z kolekcji prywatnych księcia Macieja Radziwiłła, rodziny Małeckich i rodziny Downar-Dukowicz.