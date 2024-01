Festiwal Mappingów w Wilanowie. Królewski Ogród Światła zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Do obejrzenia aż sześć spektakularnych pokazów

Wyjątkowy Festiwal Mappingów w Wilanowie

Początek roku w Królewskim Ogrodzie Światła zachwyci mieszkańców. Codziennie do 7 stycznia fasada Pałacu Wilanowskiego zmieni się bowiem nie do poznania. Nie będzie na niej charakterystycznego wilanowskiego żółcienia, można za to obserwować prawdziwą feerię barw i świateł połączonych z barokowymi dźwiękami - mappingi.