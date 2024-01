Nowy fotoradar w Warszawie. To prawdziwy postrach kierowców. „Może zostać włączony w każdej chwili”

„Urządzenia mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych. Automatycznie odczytują tablice rejestracyjne i identyfikują rodzaj pojazdu. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów niezbędne dane, jak: prędkość pojazdu, pas, którym porusza się pojazd, prędkość obowiązującą na danym odcinku drogi, czas i miejsce popełnienia wykroczenia” – podaje Główna Inspekcja Transportu Drogowego.

Przy Al. Stanów Zjednoczonych stanął nowy fotoradar. TraffiStar SR390 to urządzenie z najwyższej półki. W Polsce zastosowano je pierwszy raz. Jak czytamy, dokonuje pomiarów równocześnie wszystkich pojazdów, które znajdują się w jego polu widzenia. Oznacza to, że fotoradar będzie robił „zdjęcia” kilku pojazdom na raz - jeśli przekroczą dozwoloną prędkość.

Co ciekawe, nowy fotoradar potrafi nie tylko „upolować” kilka pojazdów równocześnie. Urządzenie sczytuje numery rejestracyjne, a także ma możliwość, by ustawić odrębne limity prędkości dla każdego pasa ruchu. TraffiStar SR390 zastąpił zużyty fotoradar, który znajduje się na praskiej części Trasy Łazienkowskiej.

Przed rozpoczęciem obecnego remontu maksymalna prędkość w tym miejscu wynosiła 80 km/h. To sporo - biorąc pod uwagę, że Trasa przebiega przez centrum miasta. Mimo to radar co roku robi około 1600 zdjęć. Nowe, zapewne, będzie jeszcze skuteczniejszy w wykrywaniu jeżdżących nieprzepisowo kierowców.