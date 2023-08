Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Pruszkowie

W Pruszkowie jak co roku, odbyły się na uroczyste obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Oficjalna część obchodów rozpoczęła się 1 sierpnia (wtorek) o godzinie 17:00, gdy rozbrzmiały syreny alarmowe. O Godzinie „W” mieszkańcy Pruszkowa zebrali się pod tablicą poświęconą pracownikom Elektrowni Okręgu Warszawskiego przy ul. Waryńskiego 1, by minutą ciszy oddać hołd walczącym powstańcom. Nastąpiło tam symboliczne złożenie kwiatów dla upamiętnienia pracowników elektrowni, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Wygłoszone zostały także przemówienia okolicznościowe przygotowane z tej okazji.

Stoję przed Wami, jak co roku, z dużą pokorą. Żeby podziękować za to, że tu jesteście. Dajecie świadectwo w jak ważnych uroczystościach bierzemy udział i co wspominamy - mówił Paweł Makuch, prezydent Pruszkowa.

- W czasie Godziny "W", kątem oka widziałem jeden obrazek. Stał mężczyzna trzymający w jednym ręku biało-czerwoną flagę, a w drugim małe dziecko. Jestem święcie przekonany, że Rzeczpospolita przetrwa, bo takie jest wychowanie nasze dzieci - dodał Paweł Makuch.

foto: strona internetowa pruszkow.pl

Pruszkowska Elektrownia. Epizod Powstania Warszawskiego

Elektrownia w Pruszkowie była istotnym strategicznie miejscem. Przez cały okres II Wojny Światowej dostarczała energię m.in. do zachodnich dzielnic Warszawy. Nie dziwi więc, że stała się obiektem walk żołnierzy Armii Krajowej z oddziałami niemieckimi. Dla upamiętnienia akcji z 1 sierpnia 1944 roku została ufundowana tablica, na której umieszczono napis: