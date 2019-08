Obcokrajowcy, Warszawa. Urzędy nie nadążają za wydawaniem pozwoleń na pobyt w Polsce. Coraz więcej Ukraińców pracuje na czarno GOTO

Według najnowszego raportu NIK, średni czas oczekiwania na jakąkolwiek decyzję w sprawie legalizacji pobytu wynosi aż 198 dni . Co więcej, od 2014 roku ten czas wydłużył się niemal trzykrotnie (w 2014 r. było to 70 dni). Te dane doskonale obrazuję skalę niesprawności działania organów administracji publicznej.

Coraz więcej skarg na warszawskich urzędników

Co ciekawe, cudzoziemcy nie pozostawiają tego problemu bez echa i składają skargi. We wszystkich skontrolowanych urzędach wojewódzkich odnotowano ich ponad 1 tys. Najwięcej, aż 579 skarg wpłynęło do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. NIK zauważa, że liczba skarg z roku na rok rośnie. W 2014 r. było ich 63, a w 2018 r. (do 30 września) już 620. Co najcześciej krytykują? Brak możliwości rejestracji wizyty w urzędzie, niedoręczenia decyzji rozstrzygającej sprawę, brak możliwości kontaktu i uzyskania informacji w toczącej się sprawie czy też opieszałość i przewlekłe prowadzenie spraw.

200 tys. zł kary dla urzędów

W ostatnim czasie cudzoziemcy coraz częściej zgłaszają skargi do sądów administracyjnych. W latach 2014-2018 zapadło 115 wyroków stwierdzających bezczynność lub przewlekłość postępowań, w tym aż 101 w ubiegłym roku. W wyniku wniesionych pozwów przez cudzoziemców, wojewodowie musieli zapłacić odszkodowania w kwocie 211 tys. zł, z czego 196 tys. w wyniku rozstrzygnięć sądu spraw z 2018 r.