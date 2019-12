Obwodnica Pragi jednak powstanie? Mniejsza, węższa, ale bardziej realna. Walczą o nią radni z dzielnicy

Obwodnicę Pragi – która w końcu umożliwi przejazd z ronda Wiatraczna na Targówek Fabryczny w pięć minut (a nie jak teraz w 20) – obiecywała już… Hanna Gronkiewicz-Waltz w 2006 roku. Potem w każdych kolejnych wyborach przyszli prezydenci to potwierdzali, a jak brakowało tylko środków to szybko wykreślali z budżetu.

Radny znalazł także sposób na oszczędność dziesiątek, jeśli nie setek milionów złotych. Proponuje, by zmienić kategorię z drogi głównej ruchu przyspieszonego na drogę zbiorczą. Dzięki temu można ograniczyć koszty, a sam pas ruchu zwęzić do 3 metrów. Zmniejszyłaby się również prędkość projektowa – z 70 na 50 km/h. Dzięki temu na budowę można by wydać mniej.

Kolejne oszczędności to rezygnacja z kosztownych wiaduktów Kijowska/Zabraniecka oraz Stalowa/Pratulińska. W zmian powstałyby skrzyżowania jednopoziomowe. Cała trasa o długości 5,4 kilometra miałaby po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a nie jak dziś w projekcie (w większości 3x2).

Czy radni poprą pomysł?

Stanowisko trafi teraz do rady miasta, która zadecyduje co dalej. W lipcu radni z Pragi próbowali również wpłynąć na losy obwodnicy. Napisali wtedy. „[Rada Pragi-Północ – red.] zwraca się do Rady oraz Prezydenta m. st. Warszawy o pilne podjęcie działań zmierzających do dokończenia budowy Śródmiejskiej Obwodnicy Warszawy oraz dokończenia budowy Trasy Świętokrzyskiej”. Tamten apel pozostał bez odpowiedzi. Ale tym razem ma być lepiej, bo w piśmie są konkretne propozycje oszczędności.