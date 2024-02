Obywatel Gruzji fałszował dokumenty i licencje na przewóz osób. Mężczyźnie postawiono 400 zarzutów karnych

Do zatrzymania mężczyzny doszło na początku października ubiegłego roku przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Służby ustaliły, że 31-letni obywatel Gruzji przebywa w Polsce nielegalnie, nie posiadając wymaganych dokumentów pobytowych. Co więcej, na co dzień mężczyzna trudnił się przewozem osób przy wykorzystaniu dwóch popularnych aplikacji mobilnych. Podczas czynności funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli w telefonie Gruzina zdjęcia praw jazdy i paszportów z jego wizerunkiem, ale z danymi personalnymi innych osób.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że Gruzin związany jest z procederem fałszowania dokumentów, przeszukano jego mieszkanie, gdzie dodatkowo mundurowi znaleźli i zabezpieczyli 6 polskich i 12 zagranicznych praw jazdy, strony personalizacyjne paszportów w tym dwie polskie i 13 innych państw, 342 sztuki zapytań o niekaralności, 17 identyfikatorów kierowcy, licencje taksówkarskie, orzeczenia lekarza medycyny pracy oraz psychologa - przekazała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dagmara Bielec.