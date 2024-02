Sprawcy kradzieży z włamaniami zatrzymani na Mazowszu. Jeden z nich nosił damską perukę, chcąc zmylić policjantów

Kradzież z włamaniem w gminie Lubowidz. Mężczyźni wpadli w ręce policji

W połowie lutego 36-latek i 44-latek włamali się do niezamieszkałego domu w gminie Lubowidz. Łupem braci padły m.in. dwie lodówki i telewizor, a także elementy wyposażenia budynków inwentarskich oraz silniki elektryczne. Już cztery godziny od przyjęcia zgłoszenia policjanci zatrzymali pierwszego z podejrzewanych sprawców kradzieży. Chwilę później został zatrzymany drugi mężczyzna. Rodzeństwo przyznało się do popełnionego przestępstwa i poddało dobrowolnie karze 2 lat pozbawienia wolności.

Kolejne włamania, tym razem do remizy oraz sklepu

Zanim sprawa trafiła do sądu i została rozpatrzona, już po kilku dniach dwóch braci dokonało kolejnych kradzieży z włamaniem. Tym razem, w nocy z 20 na 21 lutego, za cel obrali sobie remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Żuromin - poinformował asp. Tomasz Łopiński z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.

Wybijając szybę, weszli do środka. Wnętrze remizy okazało się jednak nieatrakcyjne pod kątem przedmiotów do kradzieży, wtedy postanowili włamać się do sąsiadującego z nią sklepu spożywczo-przemysłowego. Ich łupem padły artykuły spożywcze, alkohol, wyroby tytoniowe i gotówka znajdująca się w kasie. Straty oszacowano na kwotę ponad 5 tys. zł. Na miejscu zdarzenia zostały zabezpieczone ślady, a żuromińscy policjanci wytypowali sprawców, podejrzewając znany im dobrze duet braci.