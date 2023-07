Osiedle Przyjaźń. Fascynujące miejsce skryte w środku Warszawy. To dzięki niemu powstał Pałac Kultury i Nauki

Mówi się, że Osiedle Przyjaźń nigdy nie powstałoby bez PKiN, a najwyższy do dzisiaj budynek w Warszawie też nigdy by nie powstał, gdyby nie miejsce, które dzisiaj znajdziemy tuż przy ratuszu na Bemowie. To tutaj mieszkali radzieccy robotniczy, którzy budowali Pałac Kultury i Nauki. Uznano, że najlepszą lokalizacją dla nich będą Jelonki, ze względu na dogodne szlaki komunikacyjne i bliskość torów kolejowych. Wcześniej na terenie Osiedla Przyjaźń były pola, na których uprawiano warzywa. Rolników wywłaszczono, grunty przejął Skarb Państwa i wybudowano osiedle.

- Po wojnie nie było domów studenckich, więc młodzież, która przyjeżdżała ze wsi musiała gdzieś mieszkać. To było właśnie to miejsce. Początkowo byli tutaj dopuszczani sami mężczyźni, ale z czasem na osiedlu pojawiły się także kobiety - wspomina Marek Sypszak.

Dzisiaj tereny dookoła Osiedla Przyjaźń całkowicie się zmieniły, ale ponieważ grunt, na którym powstało osiedle należy do skarbu państwa, to zmiany go na razie ominęły. Kilka lat temu duże pieniądze chciała w ten teren zainwestować spółka z Hiszpanii, jednak wówczas właściciele ziemi, których wywłaszczono przy budowie osiedla zaczęli zgłaszać roszczenia. Miasto je odrzuciło, więc zostały skierowane na drogę sądową. To oznacza, że na inwestycje w tym miejscu możemy poczekać jeszcze jakiś czas.

Cały czas teren osiedla zamieszkują studenci oraz pracownicy naukowi, chociaż warunki mieszkaniowe często nie są tam zbyt komfortowe. Poza tym osiedle jest drogie w utrzymaniu. Budynki nie spełniają norm energetycznych, w niektórych pokojach nie ma wody, nie ma gazu, a gęstość zaludnienia jest bardzo mała jak na standardy warszawskie.

- Nie widzę tego, żeby w takiej formie to osiedle mogło się utrzymać przez długi czas. Po pierwsze to bardzo atrakcyjny teren, po drugie na doprowadzenie domów osiedla do dzisiejszych standardów trzeba wydać kilka milionów złotych. Wydaje mi się, że zostanie kilka budynków, które będą o tym miejscu przypominać, a reszta zostanie wyburzona - podsumowuje Marek Sypszak.