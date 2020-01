Ostatni weekend świątecznej iluminacji w Warszawie. Od poniedziałku demontaż dekoracji

Jeśli chodzi o demontaż iluminacji - wyjątkiem będzie Rynek Starego Miasta. Świetlna ozdoba wokół tamtejszego lodowiska pozostanie aż do końca lutego. Podobnie wygląda to w przypadku Multimedialnego Parku Fontann. - W walentynki znajdujący się tam napis „I love Warsaw”, w miejsce drugiego wyrazu, zyska czerwone serce - zdradza stołeczny ratusz.

Demontaż ozdób i światełek rozpocznie się 3 lutego. Usuwanie dekoracji z ulic całej Warszawy może potrwać nawet około dwóch tygodni. Łączna długość tegorocznych instalacji wyniosła 20 km. Co ciekawe, gdyby iluminacja miała postać pojedynczego świetlnego łańcucha, to liczyłby on 680 km długości. To niemal tyle, ile wynosi droga z Warszawy do Wiednia! W tym roku za świąteczne dekoracje Warszawa zapłaciła niemal 6,5 miliona złotych.