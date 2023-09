Oszustwo "na policjanta". 94-letnia mieszkanka Warszawy straciła 15 tysięcy złotych. Oszczędności wyrzuciła z balkonu

Funkcjonariusze z Żoliborza przyjęli zawiadomienie o oszustwie popełnionym na szkodę 94-letniej mieszkanki dzielnicy. Z ustaleń mundurowych wynika, że do kobiety zadzwoniła osoba podająca się za policjanta i poinformowała ją, że w okolicy grasuje szajka złodziei. Oszust polecił zapakować seniorce wszystkie wartościowe rzeczy, biżuterię oraz pieniądze i włożyć do reklamówki, a następnie wyrzucić przez balkon. Dodał, że jeśli tego nie zrobi, prawdopodobnie zostanie okradziona we własnym domu.

94-latka zapakowała pieniądze i kosztowności w reklamówkę i wyrzuciła przez balkon. Po wyrzuceniu reklamówki miała oczekiwać przy drzwiach wejściowych, aż rzekomy policjant zadzwoni domofonem. Po kilku minutach zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Pokrzywdzona poniosła stratę w wysokości około 15 000 zł - relacjonuje podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.