Otwock. Miasto pod Warszawą to nie tylko Świdermajery

Otwock, siedziba powiatu otwockiego. Wydawać by się mogło, że to jedynie "sypialnia Warszawy". Warto jednak wybrać się do miasta leżącego nad rzeką Świder choćby na krótką wycieczkę i wyrobić sobie własną opinię. Wszak od centrum Warszawy oddalone jest jedynie o około 23 km.