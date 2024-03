Paraliż komunikacyjny Warszawy. Trwa naprawa trakcji w Alejach Jerozolimskich. Co się stało?

Do awarii doszło dokładnie o g. 7:01. Tramwaj linii nr 7, jadący z Pragi do Śródmieścia, był akurat na wysokości przystanku Muzeum Narodowe. Wtedy złamały się dwa pantografy, które uszkodziły również trakcję tramwajową. Prawdopodobnie uszkodzony pantograf "pociągnął" za sobą sieć trakcyjną.

Sytuacja była na tyle poważna, że do odwołania wstrzymano ruch tramwajów na odcinku od Ronda Waszyngtona (Praga), aż do Placu Narutowicza (Ochota). To jeden z najbardziej zatłoczonych fragmentów torów w Warszawie.

Awaria tramwajów w Warszawie Krzysztof Jedynak