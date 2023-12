Pasażerowie warszawskiego autobusu byli przerażeni. 48-letni pijany mężczyzna wtargnął do pojazdu z siekierą

W środę 13 grudnia, warszawscy strażnicy miejscy otrzymali wiadomość SMS z prośbą o interwencję wobec pasażera podróżującego jednym z autobusów komunikacji miejskiej. Okazało się, że mężczyzna wszedł do pojazdu z siekierą dużych rozmiarów.

Pasażer był pijany

48-latek został zlokalizowany przez służby na przystanku obok stacji Metro Płocka.

Podczas legitymowania mężczyzna stał się wulgarny. Czuć było od niego alkohol. Wezwani na miejsce policjanci stwierdzili, że miał we krwi ponad 2,2 promila. Był to powód zdeponowania niebezpiecznego narzędzia i odwiezienia jego posiadacza do SOdON - przekazała Straż Miejska.