Pierwsza kobieta za sterami pociągów stołecznego przewoźnika. SKM doczekał się maszynistki. Czy będą kolejne panie w tym zawodzie?

Jak zostać maszynistką lub maszynistą?

Najbliższy kurs na licencję maszynisty/maszynistki, organizowany przez Ośrodek Szkolenia Maszynistów przy warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej rozpoczyna się 2 września. Zapisy są wciąż otwarte, a na liście chętnych są już cztery kobiety. Wszystkie informacje dostępne są tutaj . Drugi etap to wspomniane szkolenie na świadectwo. Odbywa się ono po zatrudnieniu u konkretnego przewoźnika (na stanowisku maszynisty/maszynistki stażysty/stażystki) i trwa od 15 do 18 miesięcy.

W programie m.in. zapoznanie się z budową i naprawą taboru kolejowego (260 godzin), wykonywanie czynności rewidenta taboru (40 godzin) czy – przede wszystkim - wykonywanie czynności maszynisty pod nadzorem (1520 godzin). Po szkoleniu, kandydat lub kandydatka zostaje dopuszczony do egzaminu w Urzędzie Transportu Kolejowego. Zdany egzamin to przepustka do umowy dla kursanta lub kursantki i zatrudnienia na stanowisku maszynisty/maszynistki. Pierwsza jazda to przejazd z instruktorem, zaś kolejne już samodzielnie.