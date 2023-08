Pierwsza w Polsce stacja do tankowania pojazdów wodorowych powstała w Warszawie. Kiedy otwarcie?

Pierwsza w Polsce stacja do tankowania pojazdów wodorowych p...

Stacje, wedle zapowiedzi, miała być otwarta w drugim kwartale tego roku. Ten choć się skończył to nadal miejsce jest ogrodzone. Jak podaje portal cleanenergy.pl prawdopodobnie przyczyną jest... brak surowca, który mają tankować kierowcy. Do rozpoczęcia komercyjnej produkcji wodoru niezbędne będzie przeprowadzenie procesu integracji urządzeń podstawowych w nadrzędnym systemie sterowania oraz przeprowadzenie odbiorów przez odpowiednie urzędy. Wszystko się przeciąga na tyle, że... stacja zaczęła zarastać łąką kwietną. - Wkrótce będziemy informowali o szczegółach - mówi nam Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej w Grupie Polsat Plus, która realizuje projekt.