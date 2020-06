Pierwsze w Warszawie Piwne SPA. W środku strefa saun, łaźnia piwna i łóżka ze słomą

Wyjazd na weekend do hotelu ze spa nie jest już niczym wyjątkowym. Zabiegi odprężające, masaże, kąpiele w jacuzzi… wszystko to znamy. Okazuje się, że jest doskonała alternatywa, która w dodatku nie wymaga wycieczki poza Warszawę. Przy ul. Alei Wilanowska 317B znajduje się Piwne SPA. Fani tego trunku poczują się tam jak w raju. I ani trochę nie przesadzam. Co więcej, to miejsce spodoba się nie tylko kobietom.

Sauna

Nagrzana do 45 stopni Celsjusza Sauna Infrared to pierwszy etap seansu. Działanie promieni podczerwonych powoduje rozszerzenie się porów, dzięki czemu z organizmu uwalniane są toksyny, a skóra zostaje odpowiednio przygotowana do kąpieli piwnej.

Kąpiel w piwie

Drugi etap to Kąpiel Piwna, czyli jedna z najprzyjemniejszych części. Na dwadzieścia minut zanurzamy się w tzw. specjale piwowarskim. Unoszący się zapach chmielu pobudza nasze zmysły. Co więcej, podczas relaksującej kąpieli w drewnianej balii otrzymujemy kufel zimnego piwa (można wybrać opcję bezalkoholową) oraz swojskie jadło, czyli chleb ze smalcem (do wyboru zwykły lub wegański) i ogórkiem. Czy to nie brzmi jak marzenie? Sama kąpiel, oprócz tego, że jest bardzo odprężająca, wzmacnia także układ odpornościowy i działa pozytywnie na jakość cery i włosów.