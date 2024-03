Warszawski Festiwal Piwa. Jak wygląda jubileuszowa edycja? Sprawdzamy

Wybraliśmy się na jubileuszową edycję Warszawskiego Festiwalu Piwa. Zapraszamy na „spacer” podczas którego rozmawiamy z browarami. Tymi debiutującymi, aspirującymi, a także podbijającymi swoimi produktami rynki zagraniczne. Bo polskie piwo rzemieślnicze to produkt, który coraz mocniej „rozpycha się” na rynku.

Warszawski Festiwal Piwa (WFP) ma już okrągłe dziesięć lat. W tym roku, wzorem ubiegłych edycji, na trzech piętrach trybuny VIP stadionu Legii rozstawiają się zarówno popularne, oblegane browary rzemieślnicze, jak również te, które debiutują na festiwalu. Zgodnie z pomysłem założyciela WFP, Pawła Leszczyńskiego, na miejscu musi pojawić się główny piwowar lub właściciel browaru. Wydarzenie to zatem dobra okazja, żeby porozmawiać z przedsiębiorcami i rzemieślnikami (piwowarami) na temat ich pracy, produkcji i „piwnych sztosów”, które przygotowali na tę edycję.

Tradycyjny „Grodzisz” oraz Polski Pils

Naszą wycieczkę zaczęliśmy od parteru, gdzie rozstawiło się sześciu debiutantów. Wśród nich Brovarnia Gdańsk, czyli browar restauracyjny, który w ostatnich latach zdobył sporo prestiżowych nagród. To nietypowy debiutant, ponieważ na rynku działa już ponad piętnaście lat. Za to w Warszawie, na festiwalu, można go spotkać po raz pierwszy.

- Polski Pils, to nasze flagowe piwo, które otrzymało wiele nagród (złoty medal na KPR w roku 2022 oraz brązowy medal na European Beer Star 2023 – red.). Jesteśmy browarem restauracyjnym powstałym w 2008 roku. Zapewne najstarszym browarem, który się tutaj wystawia – starszym nawet niż Pinta – mówi nam Bartosz Nowak, główny piwowar Brovarni Gdańsk.

W ofercie, poza pilsem, jest też piwo „Grodzisz”, czyli grodziskie będące polskim stylem. Do jego produkcji Brovarnia wykorzystuje słód klepiskowy, wędzony dymem dębowym, sprowadzany ze słodowni Bruntal w Czechach. Poza tym chmiel „Tomyski” oraz woda przypominającą parametrami tą z Grodziska. Premierowo możemy spróbować portera bałtyckiego, infuzowanego kawą z Wysp Zielonego Przylądka, który leżakuje 5-6 miesięcy.

- Po okresie fascynacji nową falą wróciliśmy do korzeni. Ale mamy też IPA, które bardzo lubimy. To nietypowa wersja, dolna fermentacja, czyli East Cold IPA, a do tego w wersji ze Wschodniego Wybrzeża. W starym stylu. Mało kto już tak robi, a my za takimi piwami tęsknimy. Generalnie warzymy to, co naprawdę sami chcielibyśmy pić – tłumaczy Nowak. Jak wygląda tegoroczna edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa? Aleksy Witwicki

Reaktywowany browar z XIX wieku i piwo z brokatem

Piętro wyżej, odwiedzamy Browar Tarnobrzeg, który działa od 2019 roku, ale de facto kontynuuje tradycje piwowarskie, które sięgają 1860 roku. Wystartowali z resztą w budynku dawnego browaru, który funkcjonował do końca lat 70. Teraz – po kilku latach na rynku – szykują też nowe inwestycje.

- Dostaliśmy cyn, jakie piwa przygotowują koledzy i doszliśmy do wniosku, że brakuje czegoś prostego. Na tegoroczny festiwal zrobiliśmy „Złote tarasy”, pszenicę z dodatkiem miechunki, czyli jagody peruwiańskiej. Delikatnie cierpkie, kwaskowe i lekko słodkie. Żeby było trochę fajerwerków to… złoty brokat. To wizualny dodatek, by uczcić dziesięciolecie festiwalu – mówi nam Rafał Ruszkiewicz z Browaru Tarnobrzeg. Wśród flagowców wymienia jeszcze: IPA – „Awatar”

Pszeniczne z płatkami róży – „Santarosa”

Sesyjna Mikro IPA - „Na taras”. Wkrótce oferta Browaru Tarnobrzeg będzie bardziej dostępna. Jak zdradzili nam właściciele, trwają obecnie prace nad otwarciem nowej warzelni, która znacznie zwiększy możliwości produkcyjne. Pojawią się też dwie zupełnie nowe linie produktowe. - Warzelnia „trzydziestka”, 22 zbiorniki po trzy tysiące litrów i 10 zbiorników po sześć tysięcy litrów. Rozlew – 4 tysiące butelek na godzinę, dealkoholizator próżniowy… - wymienia Ruszkiewicz.

„Wyścig zbrojeń” i eksport pastry sour

- Festiwal dla nas jest jak „wyścig zbrojeń”. Chcemy, podobnie jak inne browary, pokazać się tutaj z jak najlepszej strony. To także okno na świat, bo przyjeżdża tu dużo osób zza granicy – mówi nam Bartosz Packo, piwowar z browaru Magic Road, który na WFP jest już szósty raz.

Na tegoroczną edycję przygotowali przede wszystkim piwa mocno owocowe typu pastry sour, a także gęste piwa wymrażane: „bardziej do gryzienia niż do picia”. To zresztą specjalność Magic Road. Poza tym na ich stoisku zlokalizowanym na trzecim piętrze znajdziemy: piwa leżakowane z beczkach

produkowane z udziałem dzikich drożdży

czy bardziej klasycznie IPA. - Mamy dużo premier, w tym np. grodziskie – ale jak to my – dodaliśmy do niego owoce. To piwo, które nie jest do końca lubiane przez ogół piwoszy. W branży śmiejemy się, że smakuje trochę jak woda po parówkach. W Polsce jak liczyłem jest… jedenastu fanów tego stylu (śmiech) – dodaje Packo. Przy okazji pytamy również o kwestie biznesowe. Polskie piwa rzemieślnicze zaczynają stawać się popularne poza granicami kraju. Magic Road również eksportuje swoje produkty.

- Polskie piwa na zachodnich rynkach są konkurencyjne cenowo, a jakościowo jesteśmy w czołówce. Podbijamy rynki przede wszystkim piwami owocowymi. My wysyłamy sporo na Zachód, ale także na Wschód. Ukraina, nawet w obecnej sytuacji, to ciekawy rynek, który jest zainteresowany naszymi piwami. W dużych miastach ukraińskich polskie piwa kraftowe są bardzo popularne – słyszymy *** Warszawski Festiwal Piwa trwa do soboty 23 marca na stadionie Legii. Portal warszawa.naszemiasto.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Wideo Kraków - odsłonięcie pomnika Bohdana Smolenia