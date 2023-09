Pierwszy hotel Barceló w Polsce otwarty. Miejsce z pięknym widokiem na Warszawę domyka kompleks Elektrowni Powiśle

Pierwszy hotel Barceló w Polsce

Otwarty pod koniec tegorocznej wiosny hotel chce łączyć charakter elektrowni z efektownym wzornictwem przemysłowym. Ma uzupełniać tę część miasta. Właściciele nie chcą się zamykać tylko na gości hotelowych. Już teraz każdy może wejść baru B-Heaven znajdującego się na 5. piętrze z pięknym widokiem. Trzeba sobie powiedzieć bowiem wprost, że przepiękna perspektywa na Wisłę, Most Świętokrzyski i Stadion Narodowy to jeden a najmocniejszych punktów tego miejsca. Podobny krajobraz zobaczy także część mieszkańców pokoi hotelowych - tych skierowanych na wschód.

Każdy może wejść przez lobby, wjechać windą na 5. piętro i usiąść, żeby pogadać ze znajomymi czy napić się drinka z pięknym widokiem na wschodni brzeg Wisły. W przyszłości właściciele hotelu chcą także by funkcjonował tam otwarty bar sportowy, ale na to musimy jeszcze poczekać. - Otwarcie hotelu Barceló finalizuje proces zagospodarowania wszystkich budynków w kompleksie Elektrowni Powiśle. Spójna i funkcjonalna koncepcja architektoniczna, w której każdy element został potraktowany przez architektów z szacunkiem dla jego historycznej wartości, pozwoliła w pełni wykorzystać potencjał tego niezwykle ważnego na mapie Warszawy miejsca - mówił w czerwcu Dariusz Domański, Managing Partner w White Star Real Estate.

Połączenie z historią

Faktycznie w hotelu, podobnie jak w innych miejscach związanych z Elektrownią Powiśle, znajdziemy nawiązania do przeszłości tego miejsca. Zwraca na to uwagę Michał Sadowski (APA Wojciechowski Architekci), który był jednym z projektantów całego kompleksu Elektrowni. W jadalni i restauracji znajdują się na przykład dzienniki z lat 50. i 60. XX wieku opisujące prace robotników elektrowni, w lobby stół zrobiony z historycznych industrialnych elementów, oprawy oświetlenia, które zostały wykonane z perforowanej obudowy transformatorów i dziś tworzą oryginalny wzór na ścianach baru w lobby, ale także mniejsze nawiązania. W windzie z kolei możemy oglądać fragmenty filmów Chaplinem, a na korytarzach zdjęcia z Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym.

Powiśle- tutaj też chcą rozwijać biznes

- Lokalizacja w kompleksie Elektrowni Powiśle to hołd dla historii tego miejsca, a jednocześnie nowy rozdział w komfortowej podróży i zachęta do odkrywania tego magicznego zakątka Warszawy, gdzie nowoczesność spotyka się z historią - mówiła Agnieszka Tucharz, Dyrektor Generalny Barceló Warsaw Powiśle. Barceló Warsaw Powiśle dysponuje w pełni wyposażoną siłownią, wspomnianym basenem na dachu, sześcioma salami konferencyjnymi służącymi do organizacji wszelkiego rodzaju spotkań. Znajdziemy tam bardzo duże sale, w których spokojnie można organizować wykłady, ale też kameralne na kilka-kilkanaście osób. Różnią się też od siebie standardem, są także takie dostosowane do chociażby organizacji tam spotkań zarządu.