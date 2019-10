Pierwszy program wsparcia warszawskich działkowców. Ponad 200 tys zł na remonty stołecznych ROD-ów

Na Mazowszu mamy ok. 450 ogródków działkowych, z których korzysta ponad 86 tys. osób. To pokazuje jak świetne zorganizowanym ruchem społecznym są właśnie działkowcy. Mamy wśród nich przedstawicieli różnych grup zawodowych, ludzi w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Dla wielu z nich ogródki mają znaczenie zarówno czysto praktyczne, bo wykorzystują je do uprawy zdrowych owoców czy warzyw, ale też rekreacyjnie jako miejsce, w którym mają szansę odpocząć od miejskiego zgiełku i spraw codziennych. Jednak głównym problemem ROD-ów jest ich niedoinwestowanie dlatego zdecydowaliśmy się właśnie uruchomić ten program i jak się okazuje była to słuszna decyzja – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.