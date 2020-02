Pijany ukradł karetkę i wjechał do rowu. Ambulans nadaje się już tylko na złom

Pijany za kierownicą karetki

W poniedziałek tuż przed godziną 6 rano dyżurny grójeckiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego obok miejscowości Jasieniec. W tym samym momencie wpłynęło drugie zgłoszenie, mówiące o kradzieży karetki z grójeckiego szpitala. Funkcjonariusze wyruszyli pod miejsce potencjalnego wypadku, gdzie znaleźli ambulans leżący w rowie oraz 31-letniego mężczyznę.

Według ustaleń grójeckich policjantów, obecny na miejscu 31-latek kilka godzin wcześniej trafił do lokalnego szpitala z obrażeniami głowy. Mężczyzna nie czekał jednak na badania. Postanowił wyjść ze szpitala i prawdopodobnie to właśnie wtedy zabrał również kluczyki do ambulansu, którym następnie odjechał sprzed szpitala. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile w jego organizmie. Sprawcy grozi kara 5 lat więzienia.

Rytm pracy szpitala zagrożony

Jak ustaliło TVN - skradziona karetka nie nadaje się już do użytku i niemożliwe jest jej naprawienie. Dyrektorka finansowa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Agata Zgutczyńska przekazała pracownikom telewizji, że oględziny rzeczoznawcy jednocześnie wskazały na całkowitą likwidację pojazdu. Co więcej - sprawca nie tylko złamał prawo, ale doprowadził do bardzo trudnej sytuacji dla grójeckiego szpitala, który do tej pory dysponował dwoma pojazdami ratowniczymi. W chwili obecnej pozostał im więc zaledwie jeden ambulans.