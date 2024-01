PKP Intercity chwali się wynikami przewozowymi za 2023 rok. Wszystkie najpopularniejsze trasy to kierunki warszawskie

Najlepszy rok przewozowy w historii PKP Intercity

- Dziękujemy wszystkim naszym obecnym i przyszłym pasażerom! Było Was 68 milionów w 2023 roku. Najwięcej w ponad 20-letniej historii PKP Intercity - napisał na portalu X Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity. To kolejny rekordowy rok w historii spółki. Liczba pasażerów przebił rok 2022, kiedy to z usług przewoźnika skorzystało 59 mln podróżnych. Lista najpopularniejszych tras prezentuje się następująco:

Poznań - Warszawa - 1 208 767,

Skierniewice - Warszawa - 1 215 594,

Łódź - Warszawa - 1 337 317,

Kraków - Warszawa - 2 586 793,

Trójmiasto - Warszawa - 2 639 574.

Trasy pomiędzy Warszawą a Krakowem oraz Warszawą a Trójmiastem to dwie zdecydowanie najpopularniejsze destynacje od lat. W tym roku nieznacznie więcej, bo o nieco ponad 50 tysięcy podróżnych, zdecydowało się na podróż między Warszawą a miastami nadmorskimi. Zaskakujące może być znalezienie się w "top 5" trasy ze Skierniewic. To najprawdopodobniej efekt dużej liczby pracujących w stolicy i codziennie jeżdżących na tej trasie. Jeśli dodamy do tego przejazdy z Łodzi to okaże się, że trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem.