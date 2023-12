PKP Warszawa Grochów. Nowy przystanek kolejowy w Warszawie. Niestety jest kilka wpadek

Otwarcie to dobra wiadomość dla mieszkańców osiedli, które powstały na styku Grochowa i Kamionka. Przystanek znajduje się przy ul. Markowskiej, w pobliżu końca ul. Wiatracznej. Niedaleko Wojskowego Instytutu Medycznego.

W niedzielę 10 grudnia otwarto zmodernizowaną linię otwocką. Za 422 mln zł wyremontowano odcinek od Wawra do Warszawy wschodniej. Poza poprawą przepustowości - przez dobudowę kolejnej pary torów - wyremontowano też przystanki. Poza tym powstał jeden nowy PKP Warszawa Grochów. Zatrzymują się tu pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich.

Jak dojść do przystanku PKP Warszawa Grochów?

- Z przystanku będzie można korzystać od 10 grudnia, gdy wejdzie w życie nowy rozkład jazdy, ale wciąż będą trwały prace budowlane. Potrwają do połowy przyszłego roku – słyszymy. Pierwotnie prace miały zakończyć się już w sierpniu, ale spółka Trakcja (należąca do PKP) złapała opóźnienie. Teraz okazuje się, że nie wszystko jest jeszcze gotowe.

Przystanek wciąż w budowie

Prace na przystanku trwały do ostatnich godzin przed uruchomieniem. Jak donosi "Stołeczna", wykonawca pierwotnie zainstalował na peronie... błędną nazwę. Zamiast "Warszawa Grochów", pojawiły się tablice z nazwą "Warszawa Wiatraczna". Obecnie zamontowano tymczasowe oznaczenie. Jak widać na zdjęciach, zdjęto fragment z napisem "Wiatraczna", a poniżej pojawił się baner z właściwą nazwą stacji.

Niestety, to nie jedyny problem. Peron wciąż jest placem budowy. Otwarto jedynie jego fragment, a miejsce pod wiatę przystankową nadal jest ogrodzone. Wciąż nie wyremontowano okolicy ul. Markowskiej. Dojście do PKP Warszawa Grochów jest nieco kłopotliwe. Podczas roztopów mieszkańcy będą przechodzić przez błoto. Kolejarze, jeszcze w październiku, obiecywali nam, że do połowy przyszłego roku zajmą się także tą okolicą.

Otwarto go w niedzielę 10 grudnia. Krzysztof Jedynak

- Wszystko jest mocno okrojone, ale fajnie, że jest pociąg tam - mówi nam jeden z mieszkańców. Widać, że mieszkańcy chcą poznać nowy przystanek i udają się na spacer w jego okolice. Finalnie, jako że pociągi już tu jeżdżą, dla wielu z nich skróci się czas przejazdu do centrum. To najważniejsza informacja.