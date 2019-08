Plac Bankowy: Festiwal Wina to kolejny pomysł na ożywienie przestrzeni w sercu miasta

Od piątku do niedzieli na placu Bankowym pojawią się stoiska z chłodnym Prosecco i drinkami na jego bazie, wytrawnymi jak brzytwa Chablis, super świeżymi Sauvignon Blanc lub krąglejszymi Chardonnay czy Pinot Grigio.

To wszystko w ramach Bankowego Festiwalu Wina. Podczas plenerowego wydarzenia, na zaaranżowanym pod "miejską przestrzeń relaksu" placu będzie można degustować najlepszych win świata, a także m.in. wziąć udział w warsztatach sommelierskich.

- Jest to pierwszy krok aby w tak centralnym miejscu miasta pokazać kulturę picia wina, oswoić 4500 m2 placu słuchając cudownego Jazzu, popijając dobre wino i zajadając się ostrygami lub specjalnie przygotowanymi na ten weekend deserami - zapowiadają współorganizatorzy, na co dzień zajmujący się Targami Śniadaniowymi w stolicy. - Poleją się też różowe i lekkie czerwone wina z różnych stron świata. Wino z Polski pokaże rodzimy terroir.

Dla szukających nowych winiarskich doznań – szczepy endemiczne (kto nie wie co to, dowie się na festiwalu). Wszystko na kieliszki i butelki. Do tego kursy i warsztaty z podstaw wina oraz parowania go z jedzeniem. Krótko mówiąc: „city wine heaven”!