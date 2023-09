Food trucki wróciły do Parku Szymańskiego w Warszawie. Festiwal ulicznego jedzenia przez cały weekend. Są też dmuchańce dla dzieci

III Wolski Festiwal Streetfoodu

- Serdecznie zapraszamy na "III Wolski Festiwal Streetfoodu". Będziemy Was karmić wszystkim co najlepsze! Specjalnie dla Was na Wolę zjeżdżają kuchnie z całego świata oraz konkursy z szamką do zgarnięcia - zachęcali organizatorzy, =MJ Events.

Co robić w weekend w Warszawie?

Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie najbliższy weekend w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe, imprezy gastronomiczne czy targi mody. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 22 do 24 września 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij tutaj.