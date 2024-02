Restauracja Future & Wine. Spotkanie polskiej tradycji ze śródziemnomorską fantazją. Oto kulinarna perła ukryta w samym centrum Warszawy

W rankingu znalazło się 25 restauracji z całego świata.

Nagradzamy Travellers' Choice Best of the Best restauracjami, które w okresie 12 miesięcy otrzymały dużą liczbę ponadprzeciętnych recenzji i opinii od naszej społeczności. Każdy zwycięzca spełnił nasze rygorystyczne standardy zaufania i bezpieczeństwa. Mniej niż 1 procent z 8 milionów ogłoszeń na stronie Tripadvisor otrzymuje nagrody Best of the Best, co oznacza najwyższy poziom doskonałości w branży turystycznej - czytamy w opisie konkursu.