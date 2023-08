Plac zabaw w parku Moczydło przejdzie kompleksowy remont. Podpisano umowę. Wszystkie stare urządzenia zastąpią nowymi

Inwestycja będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj", a to oznacza, że będzie przebiegać dwuetapowo.

Pierwszy etap to przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, na co wykonawca ma 8 tygodni. Opracowanie musi zawierać wszystko, co jest konieczne do wykonania zadania, czyli projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót, kosztorys, specyfikacje i niezbędne wnioski - wyjaśnił zastępca burmistrza Woli Robert Rafałowski.