Planetarium w Grodzisku Mazowieckim już otwarte. Masa atrakcji dla miłośników kosmosu

Planetarium w Grodzisku Mazowieckim. Otwarto niezwykły obiekt niedaleko Warszawy

Działające od kilku dni planetarium w Grodzisku Mazowieckim mieści się w Hali Widowiskowo-Sportowej CAiIS na wysokości 28 metrów nad poziomem terenu, gdzie znajduje się kopuła astronomiczna. To właśnie tam, dzięki wysokiej klasy teleskopowi DO-GSO 14″ o ogniskowej 2854 mm z układem optycznym Ritchey-Chretien, odbywają się fascynujące obserwacje nieba. Grodziskie obserwatorium to miejsce, w którym można przybliżyć się do gwiazd, planet i innych obiektów kosmicznych.

Oprócz seansów kina sferycznego 3D, na których widzowie mogą przenieść się w odległe zakątki kosmosu, goście będą mieli okazję doświadczyć innych fascynujących atrakcji. Sala KOPERNIK została wyposażona m.in. w kino sferyczne z projekcją 3D, symulator lotu w kosmos oraz multimedialne stanowiska edukacyjne, które zapewnią zarówno dawkę astro-wiedzy, jak i rozrywkę dla osób w każdym wieku.