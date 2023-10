Pobicie i kradzież w centrum Warszawy. Sprawcy napadu w rękach policji. 26-latkom grozi do 15 lat więzienia

Mężczyźni nie zdołali uciec ze skradzionymi rzeczami. Po krótkim czasie, zostali zatrzymani przez warszawskich policjantów.

Policjanci odzyskali wszystkie przedmioty oraz pieniądze. Podczas kontroli w samochodzie policjanci znaleźli także kilkaset porcji handlowych mefedronu do posiadania którego przyznał się jeden z zatrzymanych mężczyzn. To on decyzją Sądu, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, został już tymczasowy aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz dokonania rozboju - przekazał podinsp. Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.