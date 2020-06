Pociąg ''Słoneczny'' nie pojedzie nad morze. Pierwszy raz od piętnastu lat. Powodem koronawirus

''Słoneczny'' nie zawiezie warszawiaków nad morze

"Słoneczny" to sezonowy hit Kolei Mazowieckich. Pociąg latem wyjeżdżał z dworca Warszawa Zachodnia, jechał przez Trójmiasto do Ustki i powracał do stolicy wieczorem. Nad morze i z powrotem wiózł wczasowiczów w stosunkowo niskiej cenie - z Warszawy do Gdyni za 45 złotych, za 60 zł do Ustki - dlatego cieszył się ogromną popularnością. W tym roku nie zostanie jednak uruchomione to połączenie.