Pociąg Warszawa - Monachium już kursuje. Pierwszy pojechał bez pasażerów. Smutny absurd na kolei

Jak wskazywał portal rynek-kolejowy.pl na kilka dni przed odjazdem pierwszego pociągu z Warszawy do Monachium, nie można było na niego kupić biletów. Szybko posypały się pytania pod adresem PKP Intercity, które wyjaśniało, że problem ze sprzedażą leży po stronie... austriackiej. Pociąg kursuje z Warszawy przez Kraków, Ostrawę, Wiedeń, Linz, Salzburg do wspomnianego Monachium. - Brak możliwości zakupu biletu na pociąg Chopin jadący do Monachium wynika z problemów związanych z dostarczaniem i wczytywaniem danych taryfowych do systemu oraz łączności systemów operatorów tego połączenia tj. PKP Intercity oraz austriackimi kolejami ÖBB - informowało biuro prasowe PKP Intercity, cytowane przez rynek-kolejowy.pl.

- Występują pewne problemy pomiędzy różnymi systemami sprzedaży - potwierdzali Austriacy. Spełnił się przy tym czarny scenariusz i pociąg inaugurujący trasę, w sobotę, wyjechał bez pasażerów. Absurdalna historia, ale wielu znając realia polskiej kolei nie była nią zaskoczona. Niektórzy informowali, że bilety na pociąg można było zakupić przez niemiecką stronę, ale było to również dementowane. Po przejściu do płatności miała pojawiać się blokada zakupu.