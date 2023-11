Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami

- mówił ksiądz.

Na koniec mszy głos zabrał Marcin Gawrych, instruktor tańca z Ostrołęki, który znał Cezarego od dziecka.

Czarek miał swoje trudności życiowe, słabości, ale istotne jest to, że mimo to był wspaniałym człowiekiem, otwartym, towarzyskim, miał niesamowity dar zjednywania sobie ludzi. Czarka chciało się znać i z nim przebywać. Tak było od najmłodszych lat. Kiedy rozpoczęliśmy taneczną przygodę Czarek był zawsze tym, który nas rozbawiał. Nie można zapomnieć o jego niesamowitych opowieściach. Sukcesy Czarka przeniosły go do stolicy. Przez kilka lat przyciągał nas przed telewizory dzięki udziałowi w Tańcu z gwiazdami. Ale nigdy nie zapomniał o Ostrołęce: przyjeżdżał do ostrołęckich tancerzy i zapraszał ich do Warszawy. Czarek ma tu wielka rodzinę. Dziękujemy Czarku, że byłeś z nami i do zobaczenia