Denis L., znany polski freakfighter, w tarapatach. Potrącił kobietę na zielonym świetle mając alkohol w wydychanym powietrzu

Denis L. – freakfighter o zasługach, teraz w tarapatach

Wypadek na Placu Mirowskim. Freakfighter potrącił kobietę

Laura opisała dramatyczne momenty: "Miałam zielone światło. Ten samochód pojawił się nagle, jak weszłam na pasy. Uderzył we mnie tak, że poczułam to na całym ciele. Wpadłam na maskę, a potem wylądowałam na ulicy. Byłam w szoku. Pamiętam, że próbowałam go zatrzymać, bo zaraz po tym, jak mnie potracił, jego samochód jeszcze jechał. Potem wyszedł do mnie, jak siedziałam na chodniku i zaczął mnie prosić, żebym nie wzywała policji, bo jest dziabnięty i będzie miał problemy. Próbował mnie przekupić pieniędzmi. Mówił, że zapłaci mi więcej, niż dostanę z ubezpieczenia. Nie chciałam z nim rozmawiać. Wszystko mnie bolało".

Laura trafiła do szpitala. Jak sama opowiada, "Mam skręconą nogę i boli mnie cały kręgosłup. Jestem cała poobijana i ledwie chodzę o kulach".

Źródło: Fakt