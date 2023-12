Pogrzeb Zofii Merle w Warszawie. Aktorka teatralna i filmowa spoczęła na Cmentarzu Powązkowskim

Zofia Merle spoczęła na warszawskich Powązkach

Aktorka teatralna i filmowa Zofia Merle zmarła po długiej chorobie, w Warszawie, w wieku 85 lat. W czwartek, 21 grudnia, odbył się jej pogrzeb. W uroczystości uczestniczyli m.in. rodzina, znajomi i koledzy zmarłej, a także przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Związku Artystów Scen Polskich.

Po mszy świętej odczytano list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Natomiast w imienniku Związku Artystów Scen Polskich Zofię Merle pożegnał Krzysztofa Kumor. W swej wypowiedzi wymienił jej najważniejsze rolę teatralne i filmowe, podkreślając, że: "Była niekwestionowaną mistrzynią drugiego planu. Grała postacie wyraziste, bardzo charakterystyczne, nie do podrobienia. Choć nie były to główne role, to zawsze zauważalne".

Po mszy świętej kondukt żałobny z urną przeszedł do grobu, gdzie złożono prochy aktorki.