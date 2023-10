Policjant w dniu wolnym od służby zatrzymał w Warszawie pijanego kierowcę. "Przyznał, że wypił piwo i jechał do sklepu po następne"

Policja: "Przyznał, że skończyło mu się piwo i jechał po następne"

- Policjant, gdy tylko otworzył drzwi jego samochodu poczuł silny zapach alkoholu. Kazał mężczyźnie wyłączyć silnik i odebrał mu kluczyki, a następnie zadzwonił na numer alarmowy – wskazała kom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji VI dla Warszawy Białołęki. – Kierowca audi przyznał się, że skończyło mu się piwo i jechał do sklepu po kolejne.

Okazało się, że pojazdem kierował obywatel Ukrainy, w czasie kontroli trzeźwości wyszło na jaw, że miał on prawie 2 promile w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali 43-latka i przewieźli go do komisariatu przy ulicy Myśliborskiej. Tam powtórzyli badanie alkomatem i zatrzymali jego prawo jazdy.