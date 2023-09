Polska Opera Królewska odwołująca się do początków opery w Polsce będzie miała swoją stałą siedzibę

Polska Opera Królewska z siedzibą w Warszawie to jedna z najnowszych polskich instytucji kultury – została powołana do istnienia 1 sierpnia 2017 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego (warto podkreślić, że to zarazem najmłodsza, trzynasta scena operowa w Polsce). Na jej siedzibę wybrano Teatr Stanisławowski w Starej Oranżerii na terenie Łazienek Królewskich, oryginalny XVIII-wieczny teatr dworski, zbudowany z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Konkurs, który niedawno się zakończył, miał wyłonić projekt koncepcji architektonicznej przyszłego gmachu Teatru Polskiej Opery Królewskiej.

„Nagrodzone projekty robią ogromne wrażenie, a tym samym potwierdzają wysoką markę polskiej architektury” – nie krył minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, ogłaszając w połowie września tego roku wyniki konkursu. Budowa siedziby Teatru Polskiej Opery Królewskiej ma być zakończona w 2028 roku.