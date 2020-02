Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wiemy, jak będzie wyglądać

Zwycięska koncepcja pokonała w sumie 84 inne projekty zgłoszone do konkursu. Pomnik stanie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się niewielki placyk z fontanną na placu Na Rozdrożu. To pierwotne miejsce, w którym planowano upamiętnić najbardziej znaną w dziejach Polski i Europy bitwę. Nie wiemy jednak, kiedy uda się zbudować pomnik. Pierwotne plany zakładały, że zostanie odsłonięty w setną rocznicę bitwy, ale dziś wiemy, że z dużym prawdopodobieństwem to nie nastąpi. Wiemy także, że, wbrew pierwotnym deklaracjom, monument nie będzie łukiem triumfalnym.

1920 Cud na Wisłą, najważniejsza bitwa w dziejach Europy?

Tak zwany Cud nad Wisłą to bitwa, która rozegrała się w 1920 roku na przedpolach Warszawy. Starcia z bolszewicką armią trwały od 13 do 25 sierpnia. W ich wyniku Polakom udało zatrzymać się Armię Czerwoną na przedpolach stolicy Polski, tym samym zatrzymując także ekspansję komunizmu w Europie Zachodniej. Zwycięstwo dopiero co odrodzonego państwa polskiego miało charakter nie tylko symboliczny, ale przede wszystkim militarny. Wygrana pod Warszawą przyczyniła się w znaczącym stopniu do zakończenia wojny polsko-bolszewickiej i podpisania pokoju ryskiego, który aż do agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku ustanawiał przebieg granic między oboma państwami.