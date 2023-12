Poszukiwany listem gończym zatrzymany na Białołęce. W mieszkaniu ukrywał narkotyki, broń i dużą ilość gotówki

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Białołęka udali się do mieszkania przy ul. Podłużnej, gdzie miał przebywać mężczyzna poszukiwany listem gończym. Gdy policjanci potwierdzili, że w lokalu ktoś jest, zapukali do drzwi, które otworzył 50-latek. Funkcjonariusze sprawdzili jego dane i potwierdzili, że mężczyzna jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Chełmie. Miał do odbycia karę 50 dni pozbawienia wolności za znęcanie się nad bliską osobą.

Kryminalni zlustrowali mieszkanie. Na kuchennym blacie zauważyli szklane fifki i sporą ilość pieniędzy. Mężczyzna przyznał, że gotówka należy do niego. W lodówce znaleźli też foliową torebkę oraz czarny neseser, w którym były ukryte torebeczki z substancjami w różnych kolorach i kolorowe tabletki. Kryminalni zabezpieczyli również dwa pistolety na naboje gazowe. Zatrzymali 50-latka, a następnie przeszukali dwa należące do niego samochody - relacjonuje kom. Paulina Onyszko z białołęckiej policji.

Oto zabezpieczone przedmioty znalezione w mieszkaniu 50-latka KRP VI - Białołęka, Praga Północ, Targówek

Policjanci przewieźli mężczyznę do komisariatu przy ul. Myśliborskiej i umieścili go w policyjnej izbie zatrzymań. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ. Mężczyzna usłyszał zarzut za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci: kokainy, haszyszu, metamfetaminy, marihuany oraz tabletek extasy. Za to przestępstwo może grozić mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.